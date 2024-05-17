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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:53 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi ağlatan Aylin'e anlamlı ziyaret

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak milyonları gözyaşlarına boğan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak milyonları gözyaşlarına boğan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti.

Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti.

Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk.… pic.twitter.com/0nJAbmGuus

— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) May 17, 2024




Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti.

Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk.

Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabbim onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin.

NE OLMUŞTU?
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 12 Mayıs Anneler Günü'nde de ekranlara geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!

Yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki Aylin Karakuş, tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu.

6 Şubat depreminde 15 saat enkaz altında kalarak sol bacağını kaybeden Aylin'in acı hikayesi sonrası gözyaşlarına daha fazla hakim olamayan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sarıldı.

Kim Milyoner Olmak İsterde duygu dolu anlar! Depremzede Aylinin hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin'in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

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