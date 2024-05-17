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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 16:18

Zeytinburnu'nda pompalı maganda: O anlar kamerada

Zeytinburnu'nda bir kişi pompalı tüfekle camdan havaya ateş açtı. Şüphelinin videoyu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi pompalı tüfekle camdan havaya ateş açtı.

PENCEREDEN ATEŞ AÇTI
Olay, Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti.

POLİS EVİNDEN ALDI
Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından kimliği belirlenen H.B. (33) isimli şahıs dün evinde yakalandı.

Şüphelinin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Yakalanan şüphelinin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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