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Terörist Rıza Altun, CHP ile beraber hareket etmişti

27.03.2019 12:48

TSK ve MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonda terör örgütü sözde PKK/KCK yürütme kurulu üyesi Rıza Altun vuruldu. Terörist Rıza Altun, 16 Nisan Referandumu’nda CHP ile beraber hareket etmiş “HAYIR” oyu verilmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca Birkaç gün önce de PKK’lıların CHP-İP listelerinden aday gösterildiği ortaya çıkmıştı.


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