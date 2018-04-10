Yol Durumu

Teröre kol kanat geren Alman polisini A Haber'e anlattı

09 Nisan 2018, Pazartesi

Teröre tepki gösterirken Alman polisi tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları