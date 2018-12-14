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Terör örgütü YPG Kamışlı’da hendek kazıyor

14 Aralık 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağı açıklamasının ardından Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler hendek kazmaya başladı.


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