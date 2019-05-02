Tayland kralı, kendi güvenliğinden sorumlu generalle evlendi 02.05.2019 12:48

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.