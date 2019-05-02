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Tayland kralı, kendi güvenliğinden sorumlu generalle evlendi

02.05.2019 12:48

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.


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