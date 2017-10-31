Yol Durumu

Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor

30 Ekim 2017, Pazartesi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına başlanacak.
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