Taksim'de İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülme anı görüntüleri kamerada! İşte kan donduran cinayet anı görüntüleri 09.09.2019 14:10

Taksim İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üzerinde beyaz kapri elbise ve siyah tişört olan bir kişinin elinde bulunan bıçakla Halit Ayar'ı bıçakladığı görülüyor. İşte o anlar...