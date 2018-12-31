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Taksim Meydanı'na yerleştirildi... Anlık görüntü geçecek

31 Aralık 2018, Pazartesi

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı. Meydanın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, MOBESE kameralarının bakımları yapılarak kontrolden geçirildi. Tüm görüntüleri anlık olarak merkeze gönderen kablosuz mobil güvenlik kameraları da bazı noktalara yerleştirildi.


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