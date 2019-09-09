Taksim İstiklal caddesinde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülme videosu ortaya çıktı

Taksim İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülme videosu ortaya çıktı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. İşte izleyenleri dehşete düşüren o görüntüler...
Taksim İstiklal caddesinde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülme videosu ortaya çıktı09.09.2019 12:41
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