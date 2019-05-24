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Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılıyor

24.05.2019 12:05

Türkiye'nin en önemli turistik ve tarihi mekanlarından biri olan Trabzon'daki Sümela Manastırı, 4 yıllık restorasyon çalışmasının ardından cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak. Sümela'daki çalışmalarda patika yollarda duvar yapıldı, döşemeleri ve merdivenleri ahşapla kaplandı, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeyler temizlendi.


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