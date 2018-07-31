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Sultangazi'de kadına taciz kamerada

30 Temmuz 2018, Pazartesi

Sultangazi'de bir kadına apartmanda tacizde bulunuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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