Sultangazi'de kadına taciz kamerada

Sultangazi'de bir kadına apartmanda tacizde bulunuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sultangazi'de kadına taciz kamerada30 Temmuz 2018, Pazartesi
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