Haberler Haber Videoları Otobanda can pazarı! Devrilen TIR alev aldı! 2 ölü!

Otobanda can pazarı! Devrilen TIR alev aldı! 2 ölü!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 11:01

Yazı Boyutu

Hatay Dörtyol’da otobanda devrilen tır alevlere teslim oldu, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Tırda taşınan angusların yola dağılması zincirleme kazalara neden oldu.

Hatay'da otobanda devrilen tır, kaza sonrası alevlere teslim oldu. 2 kişi öldü. Kaza yapan tırda taşınan anguslar ise otobana dağılarak çeşitli kazalara neden oldu.



Kaza, Hatay - Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarpan 63 ADM 974 plakalı tır alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken olayda tırda bulunan M.H. ve A.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahısların cansız bedenleri morga kaldırıldı. Öte yandan tırda taşınan ve kazayla birlikte araçtan kaçan anguslar ise otobana dağılarak sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Otobana yayılan anguslar çeşitli kazalara neden olurken, hayvanları yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve kazada vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.