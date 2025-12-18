Haberler Haber Videoları Canik'te silahlı saldırı: 2 yaralı!

Canik'te silahlı saldırı: 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 11:41

Samsun’un Canik ilçesinde tüfekli saldırıda 2 kişi hafif yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekli silahlı saldırıda E.K. ve A.T. hafif şekilde yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen M.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.