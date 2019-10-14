Sulli evinde ölü bulundu! İntihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim... 14.10.2019 16:47

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Choi Jin-ri, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulundu. Bir süredir olumsuz yorumlar nedeniyle depresyonda olduğu belirtilen Sulli'nin olumsuz yorumlara dayanamayıp evinde intihar ettiği belirtildi. Sulli'nin son sözleri ise hayranlarını gözyaşlarına boğdu. İntihar ederek hayatını kaybeden Sulli kimdir?

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ölüm haberi sonrası genç şarkıcının hayranları yasa boğuldu.

SULLİ KİMDİR?

Sulli Busan, 29 Mart 1994 tarihinde Güney Kore'de doğdu. Doğum Adı Choi Jin-ri. Ailesinin tek kız çocuğu olan Sulli'nin iki abisi ve ir erkek kardeşi bardır. 2005 yılında çocuk aktrist olarak dizilerde yer almaya başladı. Daha sonra f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrıldı.