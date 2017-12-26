Yol Durumu

Sudan'da Erdoğan coşkusu

25 Aralık 2017, Pazartesi
Sudan'daki fahri doktora törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davetliler büyük bir coşkuyla bekledi.
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