SP'li vekil Cihangir İslam'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret ederek skandala imza attı. AK Parti Milletvekili Recep Özel, Cihangir İslam'ın skandal sözlerine "FETÖ'nün Meclis'teki temsilciliğini yaptı." diyerek sert çıktı.
SP'li vekil Cihangir İslam'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki01 Kasım 2018, Perşembe
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