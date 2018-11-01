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SP'li vekil Cihangir İslam'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki

01 Kasım 2018, Perşembe

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret ederek skandala imza attı. AK Parti Milletvekili Recep Özel, Cihangir İslam'ın skandal sözlerine "FETÖ'nün Meclis'teki temsilciliğini yaptı." diyerek sert çıktı.


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