SP'li vekil Cihangir İslam'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki 01 Kasım 2018, Perşembe

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret ederek skandala imza attı. AK Parti Milletvekili Recep Özel, Cihangir İslam'ın skandal sözlerine "FETÖ'nün Meclis'teki temsilciliğini yaptı." diyerek sert çıktı.