Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı (Video) 30.08.2019 13:18

Son dakika haberine göre Bağcılar istikametinde seyreden tramvay, Zeytinburnu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, tramvayda bulunan yolcular hemen tahliye edildi.

Zeytinburnu'nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor

Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.



Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.