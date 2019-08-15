Son dakika: Ünlü sanatçı Devran Çağlar hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu. Çağlar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar’ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe’deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sürüyor.
Son dakika: Ünlü sanatçı Devran Çağlar hayatını kaybetti15.08.2019 21:22
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