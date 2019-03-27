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Son dakika: PKK’nın tepe kadrosuna ağır darbe! Rıza Altun ve beraberindekiler vuruldu...

27.03.2019 11:10

MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu.


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