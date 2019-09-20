Son dakika: Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 20.09.2019 23:03

Neslican Tay hayatını kaybetti... Kansere verdiği mücadele ile tanınan ve milyonlara umut ışığı olan Neslican Tay'dan kahreden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

Kansere verdiği mücadele ile tanınan ve milyonlara umut ışığı olan Neslican Tay'dan kahreden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

HASTANE SON DAKİKA DUYURDU: NESLİCAN TAY HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."