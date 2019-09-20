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  • 20.09.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 22:28

Son dakika: hayatını kaybetti! Hastaneden açıklama geldi...

Son dakika gelişmesine göre,e karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı.

Kansere karşı mücadelesiyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay (21) geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti.

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