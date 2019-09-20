Kansere karşı mücadelesiyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay (21) geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti.
Kansere karşı mücadelesiyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay (21) geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti.
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