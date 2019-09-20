Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre Neslican Tay yaşamını yitirdi. Peki, Neslican Tay kimdir?

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.