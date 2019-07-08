Son dakika: Klonlanmış telefonlar kullanıma kapatılacak! Klonlanmış telefon nedir? Yurt dışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır? 08.07.2019 13:47

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Ekonomi Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş, klonlanmış telefonların 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacağını bildirirken, klonlanmış telefon kullanan vatandaşların telefonları hakkında çözüm yolunu da açıkladı. Peki Klonlanmış telefon nedir? Hangi telefonlar kullanıma kapatılacak? IMEI kaydı nasıl yapılır? İşte özellikle yurt dışından telefon getiren vatandaşların merakla beklediği sorunun yanıtı...

NEREDE KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ?

Yurtdışından aldığınız telefonun kaydını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret edip T.C. kimlik numaranız ve PTT'den aldığınız şifre ile sisteme giriş yapmalısınız. Pasaport sahibi kim ise e-Devlet sistemine onun bilgileri üzerinden giriş yapıp yurda giriş çıkış tarihi, pasaport numarası, kimlik bilgileri gibi önemli bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekiyor.



KAYIT İŞLEMİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ?

Yurt dışından gelen telefonu açıp #06#'yi tuşlayarak 15 haneli IMEI numarasını bulmalısınız. Daha sonra elde ettiğiniz IMEI numarasını eksiksiz bir şekilde sisteme girmelisiniz. Girdiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra onayla butonuna basarak girdiğiniz bilgileri onaylamanız yeterli olacaktır. Bir sonraki adım ise telefon kayıt harç bedeli yatırmak.



Tebrikler. Telefonunuzun kaydını tamamlamış bulunuyorsunuz. Telefonunuz 12 ile 48 saat içerisinde kullanıma açılmış olacaktır. Telefonunuzun kaydının gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresini ziyaret edip IMEI numaranızı girerek sorgulayabilirsiniz.