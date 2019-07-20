Son dakika haberi: Pençe Harekatı'na yeni sevkiyat! Diyarbakır'dan tanklar gönderildi 20.07.2019 12:22

Son dakika haberine göre TSK, 27 Mayıs'ta Hakurk'ta başlattığı hava destekli kara operasyonu, planlı ve programlı bir şekilde devam ediyor. Operasyonlar sürerken Diyarbakır'dan tanklar trenle sınır hattına gönderildi. Tanklar, Hakkari'nin Derecik bölgesine gidecek ve oradan da askeri üslere konuşlandırılacak.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine tank sevkiyatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' devam ederken, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri sevkiyat sürüyor. Diyarbakır'dan tanklar trenle sınır hattına gönderildi.

MSB: 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.