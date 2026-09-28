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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı

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İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'ndeki inşaat alanını çevreleyen metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. O sırada yürüyen 2 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanını çevreleyen metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın, devrilen perdenin altında kalarak yaralandı.


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri de şantiye perdesinin devrildiği bölgede incelemelerde bulundu.


İNŞAAT YÖNETİCİLERİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatılırken inşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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