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Trafikte ön kesip hakaret etmenin bedeli ağır oldu! Bursa'da 2 kişiye toplam 360 bin TL ceza

Trafikte ön kesip hakaret etmenin bedeli ağır oldu! Bursa'da 2 kişiye toplam 360 bin TL ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini tehlikeli şekilde solladığını öne sürdükleri aracın önünü keserek sürücüye sözlü saldırıda bulunan iki kişiye idari para cezası kesildi. Sürücü ve yanındaki şahısa kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün boyunca trafikten menedildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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