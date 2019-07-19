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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:42

Son dakika: Teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine hava harekatı!

Son dakika haberi...'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.

Bakanlık duyurdu: Hepsi yerle bir edildi!

'ndan yapılan açıklamada "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile 'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi." denildi.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

"Komandolarımız Pençe Harekâtıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya devam etmektedir. Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA'larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

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