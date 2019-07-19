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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 11:02

Son dakika: 'ın kuzeyinde teröre "Pençe" darbesi

Son dakika... MSB: ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki ve bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde teröre Pençe darbesi

'ın kuzeyindeki ve bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.


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