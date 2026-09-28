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Sırbistan 1-2 Hollanda MAÇ ÖZETİ İZLE
Sırbistan 1-2 Hollanda MAÇ ÖZETİ İZLE
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 14:53
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Hollanda, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. İşte Sırbistan Hollanda maçının özeti...
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