Haberler Web TV Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda patlama! Çok sayıda ölü var

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda patlama! Çok sayıda ölü var

17.08.2019 23:39

Son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


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