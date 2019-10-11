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Sivil kıyafetli teröristin Nusaybin'e roketli saldırı düzenlediği an kamerada |Video

11.10.2019 11:53

Barış Pınarı Harekatı karşısında panikleyen PYD/PKK'lı teröristler, kamuflajlarını çıkararak sivil kıyafet giydi. Kamışlı'da sivil kıyafetli o teröristlerden biri, sivillere ait bir evin çatısından Nusaybin'e roket atarken görüntülendi. O anlar anbean kamera böyle yansıdı...


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