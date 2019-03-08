Sivas'ta "kırmızı cıva" operasyonu | Sovyetler üretmiş Hitler gizlemişti 08.03.2019 18:28

Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 10,5 gram "kırmızı cıva" ele geçirildi. Öte yandan bu operasyon, yıllardır sırrını koruyan kırmızı cıvayı yeniden gündeme getirdi. "Kırmızı cıva"nın nükleer silah yapımında kullanıldığı, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan plütonyumu barındırdığı iddia ediliyor. İşte gizemini hala koruyan "kırmızı cıva" hakkındaki iddialar...