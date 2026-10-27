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Fenerbahçe tesislerinde Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç Samandıra çıkışında başka bir araca sürttü

Fenerbahçe tesislerinde Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç Samandıra çıkışında başka bir araca sürttü

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Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından hareketli saatlerin yaşandığı Samandıra Can Bartu Tesisleri çıkışında maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesislerden ayrılmakta olan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın bizzat kullandığı otomobil, çıkış esnasında manevra yaparken başka bir araca sürttü.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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