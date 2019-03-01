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Sibel Can’ın araba savaşında hapis cezası çıktı!

01.03.2019 16:40

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik, 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.


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