Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl Antalya’da son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Cenaze töreninde şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, iki çocuğu ve kardeşleri gözyaşları döktü. Mehmet Çöl'ün naaşı, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Bayatbademleri Mezarlığı'na defnedildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel