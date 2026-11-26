Başkan Erdoğan, Hafter’i Beştepe’de kabul etti! “Tek Libya” zirvesinin ardından Ankara’da tarihi buluşma

Bağdat - Erbil hattında tansiyon yüksek! Peşmerge ve Irak ordusunda hareketlilik

Bolu'da otomobille çarpışan panelvan savruldu: Direğe ve tabelaya çarpan kazada 1 kişi yaralandı

Bağdat - Erbil hattında tansiyon yüksek! Peşmerge ve Irak ordusunda hareketlilik

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj: Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti