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MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini TBMM'deki makamında kabul etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini TBMM'deki makamında kabul etti
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2026 12:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul etti.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj: Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti
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