Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy'la görüntüleri ortaya çıktı! 27 Kasım 2018, Salı

Şeyma Subaşı'nın Dubaili Türk iş adamı Çağatay'la eğlenirken ortaya çıkan görüntülerine bir de Alican Ulusoy eklendi. Alican Ulusoy ile bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken çekilen video sosyal medyaya sızdı. Alican Ulusoy konuyla ilgili açıklama getirirken, Şeyma Subaşı sessizliğini bozmadı. İşte Şeyma Subaşı'nın Alican Ulusoy'la samimi halleri...