Şeyma Subaşı'nın adı geçtiği Çağatay'la videosu ortaya çıktı! 27 Kasım 2018, Salı

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı dün 2 yıllık evliliklerini Silivri Adliyesi'nde sonlandırdı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın ayrılma nedeni hakkında birçok iddialar ortaya atılırken kulislerde Çağatay ismi dolaşmaya başladı. Gözler ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'a çevrilirken bugün gerçek Çağatay ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ile Dubaili Türk iş adamı Çağatay'ın bir mekanda dans ederken çekildikleri video internete sızdı. Dubaili Türk iş adamı Çağatay, Şeyma Subaşı hakkında neler söyledi? İşte Şeyma Subaşı ile iş adamı Çağatay'ın videosu...