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Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı!

09.02.2019 15:54

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak.


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