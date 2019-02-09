Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak.
Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı!09.02.2019 15:54
- Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı!
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