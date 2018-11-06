Haberler Web TV Sel suları yıktı geçti

Sel suları yıktı geçti

06 Kasım 2018, Salı

İtalya’nın Arenzano kentinin sahilindeki bir restoranı sel suları bastı. Restoran çalışanları sel sularını kapıları tutarak engellemeye çalıştı ancak kapıları ve camları kıran su bir anda dükkanı doldurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları