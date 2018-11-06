Sel suları yıktı geçti

İtalya’nın Arenzano kentinin sahilindeki bir restoranı sel suları bastı. Restoran çalışanları sel sularını kapıları tutarak engellemeye çalıştı ancak kapıları ve camları kıran su bir anda dükkanı doldurdu.
Sel suları yıktı geçti06 Kasım 2018, Salı
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