Şehit babası Doğan Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İstenmediği yerde ne işin var bunun 24.04.2019 18:48

Türkiye-Irak sınırında 4 gün önce operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin’in babası Doğan Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazelerine gelmesini istemediklerini belirterek “Gelme dedikleri yerde istenmediği yerde ne işi varmış bunun” dedi.

