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Sarraf davasına bakan Richard Berman’ın FETÖ bağı

16 Kasım 2017, Perşembe
Rıza Sarraf dosyasına bakan Richard Berman’ın FETÖ'yle bağlantısı ortaya çıkmıştı. Delil olarak da FETÖ'nün verdiği kumpas belgeleriyle yargılama yapılıyor.
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