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Sarı yelekliler 23'üncü haftada yine sokakta

20.04.2019 17:48

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan sarı yeleklilerin eylemleri 23'üncü haftada da sürüyor.


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