Şanlıurfa'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı 20.04.2019 03:54

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası araçlarda bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.