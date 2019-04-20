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Şanlıurfa'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı

20.04.2019 03:54

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası araçlarda bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


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