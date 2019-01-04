Saldırıya uğrayan başörtülü kadınlardan Deniz Çakır'a suç duyurusu

Deniz Çakır, İstanbul'da bulunan bir AVM'de mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef almıştı. Saldırıya uğrayan kadınlar Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahaber canlı yayınına bağlanan kadınların avukatı Enes Bayraktar, Deniz Çakır'ın kendi telefonuyla müvekkillerini kayıt altına aldığını 'Burası Suudi Arabistan mı?' şeklinde söylemlerde bulunduğunu aktardı.
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