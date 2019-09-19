Haberler Web TV Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

19.09.2019 16:52

Rus Hava Kuvvetleri'nin akrobatik gösteri ekibi Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te gösteri uçuşu yaptı. Su-30 pilotları nefes kesti. İşte o anlar...


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteri uçuşu yaptı.

Rusya'nın Kubinka şehrinden İstanbul'a kadar aralıksız uçarak gövde gösterisi yapan Su-30 pilotları, İstanbul semalarında da hünerlerini sergiledi.

Gösteri kapsamında Rus Havacılık Kuvvetleri pilotları, Rusların son nesil Su-30 jetlerinin üstün manevra kabiliyetlerini ve özgün koreografilerini ortaya koydu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları