Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti 19.09.2019 16:52

Rus Hava Kuvvetleri'nin akrobatik gösteri ekibi Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te gösteri uçuşu yaptı. Su-30 pilotları nefes kesti. İşte o anlar...

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteri uçuşu yaptı.

Rusya'nın Kubinka şehrinden İstanbul'a kadar aralıksız uçarak gövde gösterisi yapan Su-30 pilotları, İstanbul semalarında da hünerlerini sergiledi.

Gösteri kapsamında Rus Havacılık Kuvvetleri pilotları, Rusların son nesil Su-30 jetlerinin üstün manevra kabiliyetlerini ve özgün koreografilerini ortaya koydu.