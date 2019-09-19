Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!
Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan elektrikli ve hidrojenli araçlar ile otonom sistemler, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde görücüye çıktı.
19.09.2019 13:09
- Son Güncelleme: 19.09.2019 13:15
Festivale katılarak stant açan kurum ve kuruluşlar, ürettikleri teknoloji araçlarını sergiledi. Kimi elektrikle, kimi hidrojenle çalışan araçlar ziyaretçilerin ilgisini gördü. Stant görevlileri, araçları tanıtırken vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Bazı vatandaşların araçlar ve sistemleri yakından incelediği, bazısının da araç içi ve çevresinde fotoğraf çektirdiği görüldü.
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