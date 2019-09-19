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Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan elektrikli ve hidrojenli araçlar ile otonom sistemler, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde görücüye çıktı.

19.09.2019 13:09 - Son Güncelleme: 19.09.2019 13:15
Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, milli ve yerli imkanlarla üretilen araçların sergilenmesine de olanak sağlıyor.

Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!

Festivale katılarak stant açan kurum ve kuruluşlar, ürettikleri teknoloji araçlarını sergiledi. Kimi elektrikle, kimi hidrojenle çalışan araçlar ziyaretçilerin ilgisini gördü. Stant görevlileri, araçları tanıtırken vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Bazı vatandaşların araçlar ve sistemleri yakından incelediği, bazısının da araç içi ve çevresinde fotoğraf çektirdiği görüldü.

Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!

Yerli otomobil Gen TM-480 TEKNOFEST'te

İkitelli OSB'de üretilen yerli ve milli araç Gen TM-480 de TEKNOFEST'te yerini aldı.

Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!

Yazılımı ve motoru dahil tüm sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretilen, prototip için sadece bataryası yurt dışından temin edilen binek aracı vatandaşlar meraklı gözlerle inceledi.

Yerli ve milli otomobiller Teknofest'te!

Karbonfiber gövdeye sahip, saatte 180 kilometre hıza ulaşabilen, tam şarj ile 400 kilometre yol gidebilen otomobilde kablosuz bağlantı sistemlerinden park frenine, hız sabitleyicisinden dokunmatik sistemlere kadar birçok özellik yer alıyor.

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