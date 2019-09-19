Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!
17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenen Milli teknolojilerimiz ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler, gördükleri teknoloji harikalarıyla gururlanıyorlar. Ziyaretçiler, "Savunma alanındaki çalışmaları görünce tüylerimiz diken diken oldu, göğsümüz kabardı. Organizasyon da mükemmel" ifadelerini kullandı.
19.09.2019 10:28
- Son Güncelleme: 19.09.2019 10:28
ABD'den TEKNOFEST için gelen Orhun Saraçoğlu "Savunma alanında Türkiye'nin bu kadar ilerlemiş olduğunu görmek gurur veriyor. Organizasyon mükemmel. İnsan buraya geldiğinde bütün gün her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düşünülmüş. Gençlerimizin çalışmalarını gördüm. Yeni nesil çok bilinçil yetişiyor. Bunlar gurur verici, önlerini açmak lazım. Göğsümüz kabardı." ifadelerini kullandı.
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