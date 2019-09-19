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Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenen Milli teknolojilerimiz ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler, gördükleri teknoloji harikalarıyla gururlanıyorlar. Ziyaretçiler, "Savunma alanındaki çalışmaları görünce tüylerimiz diken diken oldu, göğsümüz kabardı. Organizasyon da mükemmel" ifadelerini kullandı.

19.09.2019 10:28 - Son Güncelleme: 19.09.2019 10:28
Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

Bu yıl ikinci kez kapılarını açan ve ilk gün 110 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST ikinci gününde de 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçiyi ağırladı. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çalışmalarına hayran kaldı. İşte ziyaretçilerin duyguları...

Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

ABD'den TEKNOFEST için gelen Orhun Saraçoğlu "Savunma alanında Türkiye'nin bu kadar ilerlemiş olduğunu görmek gurur veriyor. Organizasyon mükemmel. İnsan buraya geldiğinde bütün gün her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düşünülmüş. Gençlerimizin çalışmalarını gördüm. Yeni nesil çok bilinçil yetişiyor. Bunlar gurur verici, önlerini açmak lazım. Göğsümüz kabardı." ifadelerini kullandı.

Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

Çocuklarını havacı olmalarını istediği için TEKNOFEST'e getiren İbrahim Özdemir, "İHA'ları ve hava gösterilerini tüylerimiz diken diken izledik. Çocuklarım da havacı olsun istiyorum ama onların istemesi önemli. O yüzden geldik." dedi.

Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

Oğlu Cengiz'in yardımıyla tekerlekli sandalyeyle TEKNOFEST'i gezen Gülser Narinci "Ümraniye'den geliyoruz. Çok güzel beğendim. Gurur duyduk. Herkese tavsiye ederim."

Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

Bu etkinliklerin devamını istediklerini dile getiren Gökhan Uğur, "Gururlandık. Güzel bir atmosfer. Yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlarda biraz şuuru geliştiriyor. Devamını istiyoruz bu tarz etkinliklerin. Ulaşım da kolay olduğu için gelmek istedik" diye konuştu.

Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

Eşi Ayşe, çocukları Kayra ve Elif ile birlikte gelen Ömer Yılmaz, "Çocuklarımın robotik kodlamaya ilgisi var. Yarışmalar için özellikle getirdik" şeklinde konuştu.

Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!
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