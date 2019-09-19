Milli teknoloji TEKNOFEST'e ziyaretçi akını! Rekor kırıldı!

Bu etkinliklerin devamını istediklerini dile getiren Gökhan Uğur, "Gururlandık. Güzel bir atmosfer. Yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlarda biraz şuuru geliştiriyor. Devamını istiyoruz bu tarz etkinliklerin. Ulaşım da kolay olduğu için gelmek istedik" diye konuştu.