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'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, ve Teknoloji Festivali, ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam etti. Binlerce vatandaş, 'ndaki festivale büyük ilgi gösterdi. Festivalde kara, hava ve deniz kuvvetleri ile emniyet teşkilatının stantları ilgi çekti. Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın ilk uçuşunu ekim ayında yapacağını belirtti.

TEKNOFEST’e büyük ilgi
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, ve Teknoloji Festivali, ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam etti. Binlerce vatandaş, 'ndaki festivale büyük ilgi gösterdi. Festivalde kara, hava ve deniz kuvvetleri ile emniyet teşkilatının stantları ilgi çekti. Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , 'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın ilk uçuşunu ekim ayında yapacağını belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST'i gezdi. Bakan Ersoy'a, Bayraktar eşlik etti.


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