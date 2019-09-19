TEKNOFEST’e büyük ilgi

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ikinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam etti. Binlerce vatandaş, Atatürk Havalimanı'ndaki festivale büyük ilgi gösterdi. Festivalde kara, hava ve deniz kuvvetleri ile emniyet teşkilatının stantları ilgi çekti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın ilk uçuşunu ekim ayında yapacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST'i gezdi. Bakan Ersoy'a, Bayraktar eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST'i gezdi. Bakan Ersoy'a, Bayraktar eşlik etti.
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